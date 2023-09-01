В Новосибирске «Оппенгеймера» не покажут в кинотеатрах

Жители Новосибирска не смогут посмотреть «Оппенгеймера» на больших экранах.

В Новосибирске фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» не покажут на больших экранах. Об этом заявил кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин журналисту «BFM-Новосибирск».

31 августа замглавы Минкульта Андрей Малышев заявил, что фильмы «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». По словам кинокритиков, эти слова в первую очередь относятся к фильму о физике-ядерщике.

Как отметил Алексей Кожемякин, всё дело в теме фильма — атомной бомбе.

«Мы знаем, что и в 2022, и 2023 году, уже после введения санкций, российские кинотеатры показывали новые американские фильмы. С "Оппенгеймером" ни один кинотеатр не будет рисковать. Во-первых, это не такой блокбастер как тот же "Аватар: Путь воды", который гарантированно собирал полные залы и кинопрокатчики придумывали схемы, зная, что финансового выиграют. Во-вторых, тема», — объясняет кинокритик.

По его словам, у зрителей не будет шансов увидеть этот фильм в кинотеатрах. Только в стриминговых сервисах.

Напомним, что 9 сентября в Новосибирске покажут фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом.