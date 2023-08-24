В Новосибирске покажут фильм «Барби» 9 сентября

Премьера фильма «Барби» пройдёт в одном из кинотеатров Новосибирска 9 сентября.

9 сентября в Новосибирске покажут фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Об этом сообщили в Telegram-канале кинотеатра.

Как ранее отметили в соцсетях студии дубляжа Red Head Sound, работа над озвучкой уже завершена и премьера фильма в российских кинотеатрах запланирована на 9 сентября.

Татьяна Шитова стала российским официальным голосом Марго Робби а Райана Гослинга озвучил Андрей Бархударов. Напомним, что это не экранная версия фильма, а цифровая копия высокого качества.

Жители Новосибирска уже несколько месяцев ждут премьеру кинокартины. Например, врач-косметолог Ангелина Аленкова руководит салоном красоты, делает контурную пластику губ и лица, а также фотографируется в образе Барби для соцсетей.

Кроме того, пенсионерка из Новосибирска примерила наряд из гардероба куклы Барби и поучаствовала в фотосессии.

Также, в Новосибирске 50% жителей назвали недостижимыми стандарты красоты куклы Барби.