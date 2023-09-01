В Новосибирске рыбаки спасли плывущего на бревне мужчину на реке Обь

Плывущего на бревне мужчину из реки Обь вытащили рыбаки из Новосибирска.

31 августа рыбаки вытащили плывущего на бревне 47-летнего мужчину из реки Обь в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Спасатели отправились выручать мужчину, однако из воды его успели вытащить рыбаки. Они рассказали, что высадили новосибирца на острове Кораблик. МАСС нашли замёрзшего 47-летнего мужчину и эвакуировали его в расположение АСО «Западный». Там ему выдали тёплое одеяло и напоили чаем, а позже — связались с женой, чтобы она привезла ему сухие вещи.

«Как пояснил мужчина, он хотел перейти брод на реке Иня и оступившись упал. Его подхватило течение и вынесло в реку Обь, где он увидел бревно и ухватился за него. По счастливой случайности его заметили рыбаки и вызвали спасателей», — говорится в сообщени.

Напомним, что 25 августа в Ленинском районе Новосибирска спасатели вытащили из котлована на Юго-Западном тонущего мальчика.