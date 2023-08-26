В Новосибирске тонущего мальчика вытащили из котлована

Из котлована в Новосибирске вытащили тонущего ребёнка.

25 августа в Ленинском районе Новосибирска спасатели вытащили из котлована на Юго-Западном тонущего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

«Поступило сообщение, что в котловане тонет ребенок. 11-летнего мальчика вытащили из воды», — рассказали в МАСС.

Ребёнок остался цел, помощь врачей не понадобилась. На место инцидента прибыли сотрудники полиции.

Спасатели уже предупреждали местных жителей об опасности купания в конце августа. Они отметили, что в это время вода уже достаточно холодная, чтобы привести к судорогам в ногах — из-за этого возрастает риск утопления.

Напомним, что 5 августа 12-летняя девочка утонула в реке Бердь в Искитиме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 9-летний мальчик спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой, в результате чего утонул.