В Новосибирске телебашня окрасилась в цвета триколора 1 сентября

Вечером 1 сентября в Новосибирске запустили подсветку на самом высоком сооружении – телевизионной башне.

Зрелищную подсветку на 200-метровой телебашне запустили 1 сентября в 21.00. Это произошло в эфире сразу нескольких каналов — «России 1», «Росси 24» и «ОТС».

Как сообщали в пресс-службе РТРС 9060 светодиодных пиксельных светильников, шесть прожекторов и медиафасад были размещены на высоте 140 до 148 метров». В подсветке задействован 8-метровый экран, прожекторы и светодиодные ленты.

Напомним, тестовый запуск световой инсталляции прошёл ещё 18 августа. Теперь окрашенную в цвет триколора телебашню ночью видно практически из любой точки левобережья. Городские власти надеются, что этот арт-объект станет новой достопримечательностью Новосибирска.