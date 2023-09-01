В Новосибирске трамвайное кольцо за НОВАТом будет сохранено

В Новосибирске оставят трамвайное кольцо за оперным театром.

В Новосибирске сохранят трамвайное кольцо за оперным театром. Об этом сообщили в мэрии города.

По словам заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаила Никулина, в перспективе кольцо будет реконструировано и расположено по периметру улиц Депутатской, Каменской и Орджоникидзе. Департамент транспорта одобрил возможность такой реконструкции с условием сохранения кольца, возможности разворота и отстоя трамваев со всех сторон.

Однако проекта и сроков реконструкции пока нет.

Ранее сообщалось, что трамвайное кольцо за НОВАТом планируют убрать.