В Новосибирске водитель на Hyundai сбил 35-летнюю мотоциклистку

Водитель на Hyundai столкнулся с 35-летней мотоциклисткой в Новосибирске.

Утром 1 сентября в Центральном районе Новосибирска Hyundai Solaris столкнулся с мотоциклом. Инцидент произошёл на улице Фрунзе. Об этом сообщили в ГИБДД.

«Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при повороте налево во внутриквартальный проезд, совершил столкновение с попутно движущимся слева мотоциклом БМВ-650F», — говорится в сообщении.

За рулём мотоцикла сидела 35-летняя женщина. Она получила травмы и была госпитализирована.

Напомним, что утром 31 августа на Бердском шоссе в Новосибирске произошло страшное ДТП с участием мотоциклиста. Водитель Kawasaki без прав не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ночью 30 августа в Центральном районе Новосибирска кроссовер врезался в микроавтобус.