В Новосибирске запустят подсветку телевизионной башни 1 сентября

В День знаний в Новосибирске появится новая интерактивная достопримечательность.

В пятницу, 1 сентября, загорится подсветка телевизионной башни в Новосибирске. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть в своем телеграмм-канале.

По его словам, это будет самое высокое светящееся сооружение в городе. Оно станет новой достопримечательностью Новосибирска.

В эфире каналов «Сибирь 24» и ОТС будет запущена прямая трансляция в 21:00. Отмечается, что художественное освещение преобразит вечерний облик города.

Напомним, в этом году количество первоклассников в Новосибирске на 7000 больше, чем в прошлом. В школах отмечена рекордная заполняемость классов. Также стала известна тема классного часа.