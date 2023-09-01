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проиcшествия

В Омске обнаружили тела двух сестер-близняшек

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Омске нашли тела сестер-близняшек.

В Омске в одной из квартир жилого дома на улице 1-й Красной Звезды обнаружили тела двух 30-летних сестер-близняшек. По данным источника издания «СуперОмска», их смерть могла наступить от внешнего воздействия.

По данным «АиФ-Омск», погибшие были владелицами студии маникюра. Обстоятельства произошедшего выясняются. Официального комментария от Следственного комитета пока нет.

Как ранее писал Сиб.фм, пострадавшая рассказала подробности обрушения крыши в кафе под Новосибирском.

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Дамир Трубников

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