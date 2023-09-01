«Пицца едва не стоила мне жизни»: пострадавшая рассказала подробности обрушения крыши в кафе под Новосибирском

В Новосибирской области пострадавшие от обрушения кровли в пиццерии планируют добиваться компенсации за травмы.

Вечером 31 августа в административном здании в Искитиме обрушалась кровля. В здании находились заведения «Солнечный день» и «Mama Margarita». Как выяснил Сиб.фм, строение на Комсомольской, 40, несколько лет назад называли аварийным местные СМИ.

Администрация города выставила здание на торги в 2018 году, так как бюджетных средств на его ремонт не было, однако туда зашли предприниматели и открыли кафе.

Судя по публичной кадастровой карте, здание построили в 1954 году.

По данным регионального МЧС, в день происшествия внутри находились 15 человек, из них 4 посетителя и 11 человек персонала. Корреспонденту Сиб.фм удалось пообщаться с девушкой, которая оказалась под обломками кровли.

Со слов Ирины, она вместе с семьей пришла в 8 вечера в пиццерию, однако насладиться вечером они не смогли. Они практически сразу с другими посетителями услышали треск.





«Рядом с нами сидели еще одни девушки за другим столом. Они услышали треск, а потом посыпалась штукатурка. Я это заметила и поняла, что надо быстро уходить, но мы не успели встать. На третий треск на нас все упало», — вспоминает собеседница.

После этого под завалами оказалась одна девушка и Ирина. Обломки также задели её мужа.

«Работники стали вытаскивать девушку из-под завалов, а я осталась на диване, но никуда не могла пролезть. Потом помогли выбраться мне», — рассказала она.





В больницу с различными ушибами увезли четверых человек. Со слов Ирины, у пострадавшей девушки подозрение на сотрясение мозга и у её мужа. Кроме этого, у супруга шишки на голове и сильно болит спина.

«Я вообще не знаю, как я выжила. Там и гвозди и стекла везде были, а также оголенный провод. Могло же все загореться. Пицца едва не стоила мне жизни», — сетует девушка.

Ирина добавила, что сейчас они вместе с пострадавшими планируют требовать компенсацию за травмы.

Напомним, опубликованы фото с места обрушения потолка в кафе под Новосибирском. Прокуратура Новосибирской области и Следственный комитет начали проверку после обрушения кровли.