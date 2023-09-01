Врачи предупредили школьников Новосибирска об опасности сколиоза

В Новосибирске специалисты назвали вероятность развития сколиоза у школьника высокой.

В Новосибирске врачи-ортопеды утверждают, что дошкольники, которые мало сидят на одном месте и активно двигаются, редко сталкиваются с проблемами, касающимися осанки. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По словам специалистов, дети начинают сталкиваться с патологическими изменениями уже в школе. Они отмечают, что свою лепту вносят гиподинамия и отсутствие «культуры сидения».

Врач-ортопед Владислав Чемпосов подчеркнул, что уже со школьной скамьи дети начинают страдать от искривления позвоночника. Речь идет о лордозе и сколиозе.

«По данным коллег из НИИТО за прошлые годы начальная стадия сколиоза диагностируется у 52% школьников уже после первого класса», — сказал он.

И хотя у детей, которые ходят в школу, вероятность развития сколиоза является высокой, она не равна 100%. Генетическая предрасположенность, ослабление мышц спины и длительное сидение за столом в неправильном положении сказываются на искривлении позвоночника.

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