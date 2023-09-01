За стихийную свалку в Новосибирске будут штрафовать на 200 тысяч

Жителям Новосибирска грозит за стихийную свалку штраф в 200 тыс. и конфискация большегруза.

В Новосибирской области власти собираются в текущем году устанавливать приборы фото- и видеофиксации для пресечения незаконной выгрузки отходов, включая строительный мусор. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды.

В соответствии с КоАП РФ за выгрузку отходов вне специально оборудованных полигонов и прочих объектов граждан будут штрафовать на 10-15 тыс. руб., должностных лиц — 20-30 тыс., юридических лиц — 30-50 тыс. Повторное нарушение грозит первым штрафом до 30 тыс., вторым — до 60 тыс. с конфискацией транспорта, перевозившего мусор, третьим — до 100 тыс. с конфискацией транспорта.

«При нарушении с использованием грузовика, трактора или снегохода санкции будут жестче: до 70 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб. с конфискацией большегруза – для юрлиц», — передали в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, новые штрафы ГИБДД вводят 1 сентября — кому грозит 15 суток тюрьмы.