Житель Новосибирской области повторил увиденное в детстве убийство матери

В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу осуждённого за убийство жены из ревности жителя Сузуна: мужчина просил смягчить наказание, так как сам в детстве видел, как его отец убивал мать.

Ольга Белова всегда была на виду: женщина работала завучем по воспитательной работе в школе №1 в районном посёлке Сузун – частые разъезды и массовые мероприятия стали неотъемлемой частью жизни.

С 45-летним мужем Олегом педагог часто ругалась: он мог и пьяным по Сузуну кататься, за что уже был судим, и руку на супругу поднимал. Поэтому когда старшая дочь подросла, в 2019 году, пара развелась, однако бывшие муж и жена поддерживали дружеские отношения. К тому же, Олег только часто ревновал Ольгу.

«На протяжении всей совместной жизни, насколько она помнит, родители ругались. Были также случаи рукоприкладства. Бил отец маму по лицу, по животу, по ногам. По ногам, чтобы не было видно, — рассказывала дочь убитой в Сузунском районном суде.

– У отца часто были били безосновательные ревности к матери, хотя они были в разводе. 30 июня 2022 года она была в Новосибирске, у тёти, когда ей кто-то позвонил и сообщил, что её мать погибла при пожаре».

О страшном убийстве девушка узнала гораздо позже. Тем вечером Ольга с подружкой и коллегами отдыхала на озёрах у села Шипуново. В тот вечер бывший муж постоянно названивал и что-то хотел от женщины. А ночью, когда та вернулась домой, произошла трагедия.

«В ходе разговора с Беловой О.А. у них вспыхнула ссора, в ходе которой Белов О.А. взял с посудомоечной машины нож и стал наносить несколько ударов клинком Беловой по всему телу. Далее Белов пояснял, что нож выкинул и нанёс кулаками рук в область лица женщины несколько ударов. От этих ударов Белова упала на пол, после чего он обхватил её шею руками и стал сдавливать с силой органы дыхания, — сказано в материалах дела.

– Поняв, что Белова мертва, он сходил в гараж, взял тару, наполненную бензином, облил дом, поджёг и ушёл».

На судебном заседании в Сузунском районном суде друзья и знакомые семьи Беловых давали показания. Некоторые рассказывали, что бизнесмен Олег в последние годы сильно изменился: он боялся оставаться один, так как у него начинались панические атаки.

«Белов жаловался, что после развода, его тянет домой в семью, но когда приходит туда, находиться в семье не может. Белов О. в мае-апреле 2022 года обращался за помощью к специалистам в области психиатрии в Барнаул, а потом в Новосибирск: ему казалось, что его преследуют психические атаки», — давал в суде показания один из знакомых Олега.

После пожара знакомые видели бизнесмена подавленным, а в течение двух последующих месяцев он пытался загладить вину перед тёщей и второй несовершеннолетней дочерью, переводя им суммы, которые в общей сложности составили полмиллиона рублей.

Судебная экспертиза действительно подтвердила, что мужчина страдал расстройством личности. Тем не менее, Сузунский районный суд в марте этого года назначил Олегу Белову наказание в виде 9 лет в колонии строгого режима.

Летом 2023 года адвокат бизнесмена отправил апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд с требованием смягчить наказание, где было объяснено поведение ревнивого экс-супруга.

«Обращаем внимание суда на состояние О. Белова, находящегося в стрессовом, шоковом состоянии, он имеет психологическую травму, поскольку, когда ему было 4 года, отец на его глазах убил мать,

- приводила аргументы защита осуждённого. – Белов обращался за помощью к психологу, однако психолог ему не помог, после чего он начал употреблять алкоголь, начались провалы в памяти. У него не было цели убить жену, он не контролировал свои действия».

Однако доказать то, что у Олега Белова не было умысла на убийство бывшей жены защите так и не удалось.

«В целом приговор оставлен без изменения, доводы адвоката и осужденного о неверной квалификации, об оправдании – отклонены», — прокомментировал прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Константин Бабенко.

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