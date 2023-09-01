Жительнице Новосибирска 1 сентября вызвали «скорую» в ресторанный дворик

Жительнице Новосибирска стало плохо в ресторанном дворике.

В Новосибирске женщина внезапно почувствовала себя плохо, когда находилась в ресторанном дворике рядом с Первомайским сквером. Об этом сообщили «МК в Новосибирске» очевидцы.

Произошло это сегодня, 1 сентября, в дневное время. Гражданка начала терять сознание, у нее посинели губы. С экстренными службами связалась ее дочь. При этом медики прибыли на место только через 45 минут.

По информации станции скорой помощи, бригада задержалась из-за того, что диспетчер указал неточный адрес, а далее не скорректировал маршрут.

Как ранее писал Сиб.фм, пострадавшая рассказала подробности обрушения крыши в кафе под Новосибирском. В результате обрушения кровли вечером 31 августа пострадали несколько человек. В лечебное учреждение с различными ушибами увезли четверых.