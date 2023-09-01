Жителю Новосибирска удалось выловить щуку-монстра весом свыше 10 кг

Новосибирец поделился своей радостью от улова в Оби.

Рыбак из Новосибирска по имени Антон рыбачил на реке Обь и поймал щуку, вес которой превысил 10 кг. Об этом пишет VN.ru.

По словам Антона, за пару часов пребывания на рыбалке удалось поймать 9 щук и 2 судака. Спустя некоторое время из реки достали огромную щуку, которая весила 10 200 кг. Получается, что этой рыбе 10-12 лет.

«Выскочили на день и последующее утро на речку, совсем чуть ниже города. Цель была проверить активность щуки. Приехали рано утром, за два часа поймали 9 щук и два судака. И всё! Как отрезало», — сказал мужчина.

Стоит подчеркнуть, что ранее в одном из водоемов Новосибирской области мужчина смог поймать щуку, длина которой составила 124 см. Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском рыбак наловил полную ванну раков. При этом мужчина не стал раскрывать точное место обитания улова.