Автолюбителям ужесточат наказание за объезд пробок по обочинам

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к начальнику Главнрго управления по обеспечению безопасности дорожного движения генералу-лейтенанту полиции Михаилу Черникову с предложением ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам и иным выделенным полосам, пишет RT.

«Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах», — заявил парламентарий.

Милонов предложил наказывать таких водителей временным запретом на использование транспортного средства или повышенным денежным штрафом.

Напомним, с 1 сентября ввели новые штрафы ГИБДД.