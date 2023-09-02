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общество

Автолюбителям ужесточат наказание за объезд пробок по обочинам

Freepik, authors: Eugene Nekrasov

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к начальнику Главнрго управления по обеспечению безопасности дорожного движения генералу-лейтенанту полиции Михаилу Черникову с предложением ужесточить наказание за объезд пробок по обочинам и иным выделенным полосам, пишет RT.

«Каждый из нас сталкивается с ситуациями, когда из-за действий отдельных нарушителей, желающих сэкономить секунды своего времени, добропорядочные автомобилисты теряют минуты и часы в спровоцированных дорожных заторах», — заявил парламентарий.

Милонов предложил наказывать таких водителей временным запретом на использование транспортного средства или повышенным денежным штрафом.

Напомним, с 1 сентября ввели новые штрафы ГИБДД.

#наказание #Госдума #депутат #водитель
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Дарья Бочкун
журналист

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