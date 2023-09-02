Диетолог Ковальков предупредил об опасности самолечения

Принмать БАДы просто так нельзя, так как некоторые из них могут спровоцировать рак.

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал в беседе с Pravda.Ru об опасности неразумного приема БАДов.

«Принимать их просто так нельзя, потому что, например, витамин А для курящего человека в 20 раз провоцирует развитие онкологии», — объяснил специалист.

Диетолог подчеркнул, что БАДы являются медицинскими препаратами, а любой препарат должен назначать врач.

«Я понимаю, что эти БАДы можно купить и в интернете и без рецепта, но, как говорится, сколько верёвочке ни виться, а конец будет, потому что рано или поздно ты пожалеешь об этом. Здоровье гораздо дороже, чем сумма, потраченная на врача»,— добавил он.

Напомним, диетолог Кабанов перечислил опасные продукты для диабетиков.