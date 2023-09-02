Косметолог Бурмистров назвал эффективные методы коррекции фигуры

К ним относятся лимфодренаж и лазерный липолиз.

Косметолог, дерматовенеролог Кирилл Бурмистров рассказал в беседе с Pravda.Ru, что к наиболее эффективным аппаратным методикам коррекции фигуры относятся лимфодренаж, кавитация, крио- и лазерный липолиз.

Специалист подчеркнул, что не менее результативными могут быть миостимуляция, вакуумно-роликовый массаж, а также работа с высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком.

Также Бурмистров отметил, что такие процедуры чаще всего комбинированные. Они позволяют без хирургического вмешательства и повреждений кожных покровов корректировать различные участки тела. При этом, для этого не требуются строгие диеты и активные физические нагрузки, добавил он.

Напомним, косметолог дала советы по уходу за кожей осенью.