Найден «Мерседес» пропавшего генерала из Новосибирска Суровикина

В собственности генерала Суровикина из Новосибирска была иномарка «Мерседес».

Стали известны сведения о доходах и недвижимости семьи пропавшего генерала из Новосибирска Сергея Суровикина. В предоставленном им российскому оборонному ведомству отчете сказано, что Суровикин, его жена и наследники владели 19-ю объектами недвижимости.

Общая площадь недвижимости семьи генерала составляла в 2019 году 6,9 тыс. «квадратов». На это указывают данные декларации о доходах военачальника. В собственности супругов числились 2 квартиры общей площадью порядка 400 квадратных метров и 6 квартир, записанных на детей.

В 2019 году семья Суровикиных получила доход в 10 млн рублей. В более ранних декларациях можно увидеть суммы от 2,9 до 12,3 млн руб. Кроме того, в отчете за 2019 год подчеркивается, что генерал имел в собственности иномарку Mercedes-Benz V250, а его жена — Toyota Land Cruiser 200.

Как ранее писал Сиб.фм, астрологи дали прогноз по Суровикину на сентябрь — генерала ждут перемены.