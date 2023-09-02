Невролог объяснила, как справиться с метеочувствительностью

В неблагоприятный погодный период важно вести здоровый образ жизни и следить за артериальным давлением.

Врач-невролог Галина Калмыкова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как метеочувствительным людям пережить неблагоприятный погодный период. По словам специалиста, все люди по-разному реагируют на погодные условия.

«Это связано с метеочувствительностью, с типом вегетативной нервной системы», — объяснила врач.

Невролог посоветовала метеочувствительным россиянам и людям, находящимся в группе риска, беречь себя.

«Нужно соблюдать правила жизни: не перегружаться, вести здоровый образ жизни, следить за артериальным давлением, правильно питаться, давать адекватную себе нагрузку и психоэмоциональную, и физическую», — поделилась она.

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