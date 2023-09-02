В Новосибирске синоптики объявили дату бабьего лета в 2023 году

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали, когда в Новосибирске ждать бабьего лета.

В Западно-Сибирском гидрометцентре на первую декаду сентября в этом году обещают дожди и похолодание. Самой морозной станет ночь с 8 на 9 сентября. В эти дни столбик термометра понизится до – 2 градусов. А вот потом начнётся потепление.

«Мы ждем повышения температуры во второй декаде сентября, после 10 числа. Тепло придет с европейской части страны, произойдет перестройка воздушных потоков, и мы еще сможем насладиться комфортной погодой», — рассказала VN.ru начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

В целом вторая половина сентября будет тёплой и сухой. А вот уже в конце первого осеннего месяца пойдёт снег, который может окончательно лечь 25 октября.