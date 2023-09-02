Новосибирск попал в топ-15 локаций по стоимости вторичного жилья

Новосибирск вошёл в топ-15 российских городов по стоимости вторичного жилья.

В рейтинге российских городов по стоимости вторичного жилья в топ-15 вошёл Новосибирск. Об этом «РБК Новосибирск» сообщили в пресс-службе «Циан.Аналитика».

Согласно результатам исследования, Новосибирск занял 14 место в рейтинге городов с населением выше 500 тысяч человек. Первое место заняла Москва — там цена за квадратный метр вторичного жилья составила 311 тысяч рублей (+1,7%). Следом идёт Сочи с ценой в 228,6 тысяч рублей (+1,2%), а затем Санкт-Петербург с ценой 204,7 тысяч рублей (+1,2%).

Как отметила декан факультета базовой подготовки НГУЭУ Лада Шеховцова, причина роста цен на жильё — это удорожание строительных материалов и работ, а также основного и вспомогательного производства, обеспечивающих подсистем и строительной инфраструктуры.

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости в августе 2023 года выросла на 1,5% — это самый большой рост цен с марта прошлого года.

Аналитики считают, что повышение цен также связано с ожиданием повышения Банком России ключевой ставки, которое может привести к подорожанию ипотеки.

Напомним, что в топ-10 регионов по выдаче «Семейной ипотеки» в первом полугодии 2023 года Новосибирская область занимает девятое место.