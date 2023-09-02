Под Новосибирском 400 домов остались без воды в посёлке Восход

Жители посёлка Восход, который находится по Новосибирском, пожаловались на отключение воды.

Информация об очередном отключении появилась в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Своей бедой и бедой всех жителей посёлка Восход поделилась Екатерина Шолохова. Она рассказала, что отключения в их населённом пункте случаются довольно часто.

«У нас всегда беда — то света нету, то воды. Как зима — свет без предупреждения отключают.И вот 1 сентября выключили воду в 12:30, опять без предупреждения нет воды», — пишет автор поста.

Екатерина также уточняет, что без воды остались порядка 400 домов. Также у местных жителей нет информации, когда её включат, и с чем это связано.

Также напомним, что крупные отключения воды в конце августа происходили в Бердске – там устраняли дефект на магистральном трубопроводе в районе ЦТП — 15Б.