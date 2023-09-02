Под Новосибирском ребёнок провалился в дырку аварийного моста

Инцидент произошёл в селе Чулым Здвинского района Новосибирской области: девочку увезли в больницу, но мост так и не починили.

Сам инцидент произошёл ещё 11 августа этого года: дети гуляли в селе Чулым Здвинского района, в результате одна из девочек провалилась в дырку на аварийном мосту.

В неудовлетворительном состоянии переправа находится не первый год, как сообщает издание «Прецедент». Ребёнок, оказавшись в воде начал тонуть. Чудом сверстницы успели помочь подруге.

В итоге на место ЧП приехала карета скорой помощи и девочку отвезли в ближайшую больницу. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.

Однако жители села Чулым возмущены, что аварийный мост никто так и не починил: дырка достигает уже таких размеров, что туда может провалиться и взрослый человек.

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