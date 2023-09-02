Под Новосибирском устроили «лучшую» ярмарку перед выборами

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области сегодня, 2 сентября, проводят районную ярмарку.

В Краснообске в данные минуты проходит ярмарка, организатором которой является Новосибирский район. В предыдущие годы она проводилась ближе к концу сентября.

Со сцены ведущие сообщили, что в прошлом году эта ярмарка была признана «лучшей в России» и получила награду.

«Вся ярмарка разделена по районам. Районы предлагают различную продукцию – кто, что выпускает: продукты питания, есть товары народного потребления. Мероприятие посетил один из министров», — рассказал Сиб.фм блогер Валерий Котельников.

Местные жители ожидали приезда губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, но его на открытии не было.

Напомним, в прошлые выходные в Краснообске произошёл конфликт между ещё одним кандидатом в губернаторы Новосибирской области Романом Яковлевым и полицейскими: они не дали коммунисту провести полноценную встречу с избирателями.