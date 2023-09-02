Под Новосибирском водитель и пассажир ВАЗ погибли в ДТП

В ДТП под Новосибирском погибли водитель и пассажир ВАЗ-2112.

Вечером 2 сентября в Карасукском районе Новосибирской области в результате ДТП погибли 27-летний водитель и 37-летний пассажир ВАЗ-2112. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла на 425 километре автодороги К-17Р.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2112 двигался со стороны республики Казахстан в сторону Карасука, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем DAF», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ-2112. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и Следкома.

Напомним, что 2 сентября в городе Обь Новосибирской области на месте ДТП с участием трёх автомобилей собрались сотрудники МЧС, скорая помощь и ДПС. В аварию попали три автомобиля: Mazda CX-7, Toyota Probox и Subaru Forester.