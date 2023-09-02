Под Новосибирском МЧС, скорая помощь и ДПС находятся на месте ДТП

На месте аварии в Новосибирской области собрались сотрудники МЧС, скорая помощь и ДПС.

2 сентября в городе Обь Новосибирской области на месте ДТП с участием трёх автомобилей собрались сотрудники МЧС, скорая помощь и ДПС. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл на улице Энергетиков. Как сообщают очевидцы, в аварию попали три автомобиля, в их числе — Mazda CX-7, Toyota Probox и Subaru Forester.

«Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести с переломами. Второй и третий пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, предварительно с черепно-мозговой травмой, тоже будут доставлены в больницу», — говорится в сообщении. Как отмечают в посте, все пострадавшие находились в разных автомобилях.