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общество проиcшествия

Под Новосибирском МЧС, скорая помощь и ДПС находятся на месте ДТП

Фото: паблик «АСТ-54»

На месте аварии в Новосибирской области собрались сотрудники МЧС, скорая помощь и ДПС.

2 сентября в городе Обь Новосибирской области на месте ДТП с участием трёх автомобилей собрались сотрудники МЧС, скорая помощь и ДПС. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл на улице Энергетиков. Как сообщают очевидцы, в аварию попали три автомобиля, в их числе — Mazda CX-7, Toyota Probox и Subaru Forester.

«Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести с переломами. Второй и третий пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, предварительно с черепно-мозговой травмой, тоже будут доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Как отмечают в посте, все пострадавшие находились в разных автомобилях.

Напомним, в ночь на 31 августа в Убинском районе Новосибирской области два подростка на мотоцикле ИЖ Юпитер-5 перевернулись на трассе.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском прокурор Купинского района с семьей пострадал в ДТП.

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Диана Джафарова
журналист

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