Показ российского кино принесет залам порядка 20 млрд рублей

По итогам 2023 года, это в два раза меньше необходимого уровня безубыточности.

Показ отечественных кинокартин может увеличить кассовый сбор России на 20 млрд рублей по итогам 2023 года. Однако это в два раза меньше необходимого уровня безубыточности, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию владельцев кинотеатров.

«Ассоциация верит и надеется на то, что беспрецедентная финансовая поддержка кинопроизводителей со стороны государства даст свои плоды к 2025–2026 году и российский контент для кинотеатров сможет обеспечить оборот 40 млрд рублей в год, который является точкой безубыточности», — заявил глава организации Алексей Воронков.

В 2022 году сборы российского кино составили 10,911 млрд, в 2021 году — 10,349 млрд рублей, а в допандемийном 2019 году — 12,249 млрд рублей, добавили в ассоциации.

Напомним, режиссёр из Новосибирска Кабанов снял фильм про администратора БДСМ отеля.