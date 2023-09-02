Роскачество признало 20 брендов творожных сыров безопасными

Продукцию проверяли по 148 показателям качества и безопасности.

Роскачество проверило творожный сыр 20 популярных российских брендов по 148 разным показателям. Несмотря на то, что из-за отсутствия устоявшегося состава сложно ввести единые правила, торговые марки признали безопасными, пишет RT.

Так, специалисты проверили молочную продукцию на содержание в составе антибиотиков, пестицидов и микотоксинов. Ни один образец не показал каких-либо отклонений в данной категории.

Никаких нарушений не обнаружили и по наличию фитостеринов, массовой доле молочного белка и содержанию молочного жира. Это указывает на использование натурального сырья для производства творожного сыра.

Напомним, Роскачество назвало марки шоколада без пальмового масла.