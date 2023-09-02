Школьник из Новосибирска сделал совместное фото с президентом Путиным

Фото с президентом РФ Владимиром Путиным сделал школьник из Новосибирска.

1 сентября 11-летний ученик лицея №22 «Надежда Сибири» из Новосибирска поучаствовал в открытом уроке «Разговор о важном» и попросил президента Владимира Путина о совместном фото. Об этом сообщили в образовательном учреждении.

Глеб Егоренков в обращении к президенту отметил, что внедрять в образовательную программу такие дисциплины, как нанотехнологии и генетика — это очень важно.

«Я выражу мнение всех ребят здесь: встреча с вами была очень познавательной, увлекательной и интересной. И она была бы не до конца завершённой, если бы мы все не сделали общую фотографию», — подчеркнул школьник.

В завершение встречи президент сфотографировался со всеми участниками открытого урока. В «Разговоре о важном» поучаствовали 30 победители международных олимпиад и конкурсов. Глеб Егоренков заслужил место в их числе: он — призёр Всероссийской олимпиады по химии в 2022 году и соавтор проектов по созданию заповедников в Новосибирской области.

Как отметил сам школьник, встреча с президентом помогла ему понять, что он движется в правильном направлении.

«Урок был интересным, увлекательным и познаватедьным. Тот факт, что я на нём оказался, стал серьёзным подтверждением того, что я делаю всё правильно, движусь развиваюсь в правильном направлении, и ни в коем случае нельзя останавливаться, а нужно только идти вперёд и покорять новые вершины», — сказал Глеб Егоренков.

Напомним, что президент России Владимир Путин присвоил почётные звания трём жительницам Новосибирской области.