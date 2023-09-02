Трупы сестёр-близняшек нашёл в квартире житель Омска: подробности

Сёстры-близняшки погибли в Омске — предварительно, причиной смерти стало удушение.

В Омске произошла трагическая гибель сестер-близняшек. Тела женщин были обнаружены в одной из квартир на улице 1-й Красной звезды. По предварительным данным, они скончались от механической асфиксии. Об этом сообщает портал «Город55».

Тела сестер нашел муж одной из них, когда вернулся домой вечером 31 августа. Они находились в разных комнатах квартиры. Причина их смерти будет выяснена после вскрытия в морге.

Женщины были на учете в психиатрической клинике и занимались психопрактиками. Их возраст составлял 31 год. Последний раз сестры посещали свои страницы в социальных сетях 28 августа.

Напомним, в ходе СВО погиб Алексей Раевский из Новосибирской области.