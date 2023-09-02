В администрации Искитима рассказали об обрушении крыши в кафе под Новосибирском

В Искитиме здание, в котором потолок рухнул на посетителей кафе «Солнечный день», раньше находилось в муниципальной собственности.

Крыша в доме №40 на улице Комсомольской в Искитиме рухнула вечером 31 августа. В этот момент в кафе «Солнечный день» находились люди. Несколько человек из 15 находившихся там сотрудников и гостей получили травмы.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Известно, что здание 1954 года постройки. А ранее оно находилось в муниципальной собственности. Также в администрации Искитима сообщают, что с 2018 года предприниматель, чьё кафе расположено в здании, не обращался за официальным разрешением на перепланировку.

«Действующим законодательством не установлена обязанность хозяйствующих субъектов представлять в органы местного самоуправления информацию о начале (прекращении) осуществления деятельности, а также согласовывать открытие предприятий общественного питания»,

- говорится в сообщении администрации.

Также в горадминистрации сообщили, что работа заведений общепита находится не под их контролем, а Роспотребнадзора. Больше чиновникам Искитима по данному факту пояснить нечего.