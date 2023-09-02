В Новосибирске 1 сентября состоялось открытие нового общежития НГТУ на 790 мест

В Новосибирске открыли новое общежитие технического университета впервые за 40 лет.

В НГТУ НЭТИ открыли новое общежитие на 790 студентов, к строительству которого приступили осенью 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Благодаря его открытию в ближайшие годы удастся увеличить количество иногородних и иностранных студентов в вузе. 1 сентября на территории кампуса НГТУ НЭТИ прошло торжественное открытие. В пресс-службе вуза подчеркнули, что последнее общежитие для студентов университета открылось в 1982 году.

Новый объект включает в себя два корпуса. Их общая площадь — свыше 20 000 квадратных метров. Строительство обошлось в более чем 1,5 млрд рублей. Ректор вуза Анатолий Батаев отметил, что в новых корпусах разместятся первокурсники, которые набрали более 230 баллов за ЕГЭ, и студенты, которые учатся на «хорошо» и «отлично» и занимаются творчеством, наукой, спортом или общественной работой. К 2030 году количество молодых сотрудников вуза может вырасти до 45%, иногородних студентов из прочих регионов — до 60%, а иностранных студентов — до 20%.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске на здании НГТУ открыли нарисованный дроном мурал.