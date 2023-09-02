В Новосибирске ищут свидетелей убийства в Первомайском районе 10 августа

Свидетелей убийства 10 августа в Первомайском районе ищут в Новосибирске.

В Новосибирске начали поиски свидетелей нападения на парня в Первомайском районе 10 августа. Соответствующее объявление разместили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают в посте, парня убили в период с 16–17 часов на улице Красный факел. Неизвестные пригласили его на встречу для беседы, а после — привезли на его же BMW X5 и выбросили в бессознательном состоянии около травмпункта по адресу Героев Революции, 5. Нарушители скрылись.

Автомобиль нашли в в гаражах по улице Эйхе. 12 августа пострадавший умер в реанимации кольцовской больницы. После экспертизы выяснилось, что парень скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемого задержали и отпустили под обязательство явки.

«Убили парня средь бела дня в людном месте! Оставили семью без отца, мужа, сына! Никто не видел ничего и не слышал! Данных с камер видеонаблюдения нет. Телефон не найден», — говорится в сообщении.

Автор поста также отметил, что правоохранительные органы больше не занимаются этим делом.

Если вам что-либо известно о происшествии, то сообщите по ссылке.



Напомним, что 25 августа Калининский районный суд Новосибирска заключил на два месяца в СИЗО Дмитрия Фомченко, подозреваемого в убийстве жены.