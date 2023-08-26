В Новосибирске мужчину отправили в СИЗО после убийства жены из-за ревности

Жителя Новосибирска после убийства жены из-за ревности отправили в СИЗО.

25 августа Калининский районный суд Новосибирска заключил на два месяца в СИЗО Дмитрия Фомченко, подозреваемого в убийстве жены. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

«По версии органов предварительного расследования, 18 августа 2023 года Фомченко нанес своей супруге множественные удары в область жизненно важных органов — головы и туловища», — говорится в сообщении.

Как отметили в региональном СКР, 8 августа мужчина распивал алкоголь вместе с супругой. По пути домой между ними развязался конфликт, после чего он нанёс ей несколько ударов по голове и телу.

«Обнаружив утром, что супруга скончалась он вынес ее тело на балкон и покинул место жительства», — подчёркивают в СКР.

Через несколько дней подозреваемый вывез тело погибшей в парк в Калининском районе.

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца — до 23 октября 2023 года.

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