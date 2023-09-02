В Новосибирске на двух перекрытых улицах ремонтируют теплотрассы

В Новосибирске продолжается ремонт на двух теплотрассах – улицы оказались перекрыты или сужены.

В пятницу в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что больше недели будут перекрыты две улицы. Так, ремонт теплотрассы сейчас идёт возле дома №27 на 2-ой улице Союза Молодежи. Там ремонт на теплотрассе продлится до 10 сентября.

Также разрытие сейчас можно наблюдать возле дома №7 на улице Планировочной в Ленинском районе. А вот в центре до 9 сентября также по причине ремонта на теплотрассе сужено начало улицы Коммунистической.

«Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе»,

– сообщили в мэрии Новосибирска.

Также в городской администрации отметили, что автолюбителей неподалёку от указанных адресов ждут информационные щиты со схемами объезда.

Также напомним, что до 12 сентября сужены ещё две улицы – Чаплыгина в районе дома №65 и Советская в районе Урицкого: там ремонт ещё продолжается.