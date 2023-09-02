В Новосибирске на левом берегу остался мусор после сноса гаражей

Жители левобережья Новосибирска пожаловались на мусор после сноса металлических гаражей в нескольких местах.

Как отмечают очевидцы, кампания по сносу гаражей на левом берегу по поручению Ленинской районной администрации началась ещё в июне. «Ракушки» снесли между частным сектором на улице Тульской и пятиэтажкой по адресу улица Ударная 1/2.

«После этой уборки осталось очень много мусора. Весь этот мусор лежит и тухнет, вонь ужасная. Администрация своими действиями развела антисанитарию, кроме того, при вывозе частей гаражей, было повреждено дерево, которое в конечном итоге конечно же сломалось, — поделилась наблюдениями одна из подписчиц сообщества «Инцидент Новосибирск».

- Никто ничего не убирает, вся эта грязь уйдёт под снег, а весной вони, крыс и мышей в этом мусоре будет очень много и пострадают в первую очередь собственники домов частного сектора, которые расположены в метре от этого».

Особенно возмущены этим фактом жители частного сектора. О такой же ситуации сообщают и собственники квартир в домах №73 и 75 на улице Блюхера: в их случае мусор остался около детского садика.

Этим летом «ракушки» сносили практически во всех районах Новосибирска, только в центре, рядом с ТРЦ «Аура» уберут 9,4 тысячи гаражей.