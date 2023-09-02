В Новосибирске новый министр образования Жафярова приступила к исполнению обязанностей

В Новосибирской области официально появился новый министр образования: губернатор представил Марию Жафярову 1 сентября.

Как и сообщалось ранее, министром образования Новосибирской области стала Мария Жафярова. Распоряжение об этом накануне подписал губернатор Андрей Травников. Кстати, рядом с ним 1 сентября на школьной линейке в переполненном лицее №113 Марию Жафярову и можно было увидеть.

До этого она шесть лет руководила новосибирским колледжем №1 имени Макаренко. Но и опыт руководства образованием у Марии Жафровой есть: с 2019 по 2022 годы она была заместителем министра образования и начальника управления молодёжной политики региона.

При этом за плечами нового министра и два высших образования по специальностям – «История и культурология», а также «Социальная педагогика». Мария Жафярова имеет учёную степень кандидата психологических наук и классный чин государственного советника Новосибирской области 1 класса. На практике же дома занимается воспитанием своего сына.

Напомним, о перестановках в министерстве образования стало известно буквально за неделю до 1 сентября. Свой пост руководивший ведомством почти пять лет Сергей Федорчук покинул в последних числах августа, сейчас он возглавляет региональный департамент молодёжной политики.