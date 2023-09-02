В Новосибирске появился новый маршрут до улицы Чукотской

1 сентября в Новосибирске начал работать новый маршрут №99, на котором можно добраться до улицы Чукотской.

В Новосибирске новый маршрут №99 вышел на линию вчера, 1 сентября. Его протяжённость – 15 остановок. Автобусный рейс связывает улицу Планировочную и Чукотскую.

В отдалённые районы пассажиры смогут уехать с остановок «Площадь Маркса» и «Студенческая». Стоимость проезда в автобусе №99 – такая же, как и в другом транспорте, 30 рублей. Обслуживает маршрут «ПТП 1118».

Также напомним, что есть изменения и в движении транспорта на правом берегу Новосибирска. Например, с 1 сентября был продлён автобусный маршрут №13. Изменится схема движения и маршрутного такси №8. Оно связывает Красный проспект и ряд социальных объектов на улице Земнухова.