В Новосибирске спасатели нашли тело мёртвого мужчины на козырьке многоэтажки

Спасатели МАСС рассказали о вызовах, которые поступали в Новосибирске с вечера пятницы по утро субботы, 2 сентября: рано утром им пришлось снимать с козырька многоэтажки тело мёртвого мужчины.

Звонок в диспетчерскую Муниципальной Аварийно-Спасательной службы поступил около 5.30 из Октябрьского района. Спасатели сразу выехали на улицу Кирова. Предположительно, разбившийся мужчина проживал на 8 этаже этого дома.

«Тело мужчины снято с козырька. Передано сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-службе МАСС.

Медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть жильца многоэтажки. Сейчас по данному факту следователи проводят проверку.

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