В Новосибирске сыграли Вагнера на девятый день после смерти Пригожина

Уличный концерт устроили в Новосибирске на девятый день со дня смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

1 сентября возле мемориала погибшим руководителям ЧВК «Вагнер» провели уличный концерт. Скрипач полтора часа играл Вагнера в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине.

С момента авиакатастрофы 1 сентября прошло девять дней. Бойцы и сторонники ЧВК собрались у мемориала возле новосибирского офиса «музыкантов» на Ядринцевской, чтобы почтить память руководства организации.

По словам координатора новосибирского «Вагнера» Дмитрия Болотского, мемориал простоит 40 дней. В это время бойцы будут нести возле него круглосуточную вахту памяти.

Напомним, что новосибирец призывает россиян подписать петицию, в которой он выдвинул требования провести открытое расследование гибели Евгения Пригожина.