Житель Новосибирска создал петицию с требованием доказательств смерти главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

Новосибирец призывает россиян подписать петицию, в которой он выдвинул требования провести открытое расследование гибели Евгения Пригожина.

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием предоставить неопровержимые доказательства гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Автор заявления, представившийся как Анатолий Овчинников, утверждает, что он из Новосибирска.

В петиции не сказано, о каких именно доказательствах гибели главы ЧВК идёт речь.

«Смерть основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина с каждым днем обрастает новыми слухами. На сегодняшний день (уже после сообщения о похоронах Пригожина) в западных и российских СМИ муссируются разного рода версии о том, что Пригожин жив, скрывается в какой-либо стране или вовсе никогда не был на том самолёте», — пишет автор.

Кроме того, создатель петиции считает, что выполнение требований поможет «остановить информационную атаку, развязанную в отношении нашей страны Западом».

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео с участием Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер», который погиб в результате крушения самолета в Тверской области. Видеоролик распространяется в сети и предположительно был опубликован телеграм-каналом GREY ZONE, связанным с основателем частной военной компании.