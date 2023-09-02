В Новосибирске в выходные будет тепло, но пройдут дожди

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра опубликовали погоду в Новосибирске на выходные, 2 и 3 сентября: будет тепло, но дождливо.

В этом году 1 сентября порадовало школьников хорошей погодой: столбик термометра поднимался выше +21 градуса. Примерно такую же погоду синоптики обещают и в предстоящие выходные.

«2 сентября в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха +18, +20 С», — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

Ночью температура тоже будет держаться на отметке +18, но возможны грозы, также пойдёт дождь. В воскресенье температура составит +19... +21 градус, будет переменная облачность.

Также напомним, что ранее синоптики прогнозировали дату первого снега: белая пелена может окутать Новосибирск уже 25 октября.