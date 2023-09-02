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общество

В России зафиксировали рост заболеваемости менингитом

Freepik, authors: dusanpetkovic

За лето 2023 года диагноз «менингит» поставили более чем 500 пациентам.

Летом 2023 года диагноз «менингит» энтеровирусной и бактериальной природы поставили более чем 500 пациентам, сообщают «Известия».

Большинство случаев зафиксировали в Саратовской области. В этом регионе за первые полгода зафиксировали 80 случаев энтеровирусного менингита, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. За лето там зафиксировано более 345 случаев менингитов.

Педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков объяснил, что вспышка бактериального менингита может быть исключительно локальной, так как инфекция передается при тесном контакте.

Напомним, вирусолог из Новосибирска Нетёсов оценил риск распространения сибирской язвы.

#болезнь #менингит #диагноз
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Дарья Бочкун
журналист

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