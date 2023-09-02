Вирусолог Чепурнов заявил, что маска не защитит от нового штамма коронавируса

По мнению специалиста, на данный момент маски практически бесполезны.

Профессор вирусологии, глава лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов рассказал в беседе с Pravda.Ru, что защититься от нового штамма коронавируса под названием «Эрис» с помощью масок не получится.

По его словам, на данный момент они неэффективны. От них отказался даже Китай, который активно использовал их во время пандемии.

Эксперт подчеркнул, что эволюция коронавируса идет в сторону снижения количества вируса. Если раньше доза инфекции была размером с каплю аэрозоля и маска ее не пропускала, то теперь она гораздо меньше, резюмировал он.

Напомним, вирусолог из Новосибирска Нетёсов оценил риск распространения сибирской язвы.