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общество

Жители Новосибирска пожаловались на свалку у обочины на Хилокской

Фото: паблик «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!»

Мусором вдоль обочины на улице Хилокской возмутились жители Новосибирска.

В Новосибирске местные жители возмутились свалкой вдоль обочины на улице Хилокской. Фото и видео мусора опубликовали 2 сентября в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает автор поста, мусор лежит огромными кучами вдоль тротуара дороги от Хилокской, 3/1 до ЖК «Хороший».

«Проверки закончились, а срач остался. У нас теперь вот такая свалка вдоль обочины. Сказать, что тут всё угажено — ничего не сказать», — возмущается сибирячка.

Она обратилась к ЦУР Новосибирской области с просьбой провести уборку муниципальной территории.

Напомним, что жители Новосибирска пожаловались, что в окрестностях Хилокского рынка цыгане и мигранты ездят прямо по школьному тротуару.
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Диана Джафарова
журналист

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