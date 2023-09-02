Жители Новосибирска пожаловались на свалку у обочины на Хилокской

Мусором вдоль обочины на улице Хилокской возмутились жители Новосибирска.

В Новосибирске местные жители возмутились свалкой вдоль обочины на улице Хилокской. Фото и видео мусора опубликовали 2 сентября в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает автор поста, мусор лежит огромными кучами вдоль тротуара дороги от Хилокской, 3/1 до ЖК «Хороший».

«Проверки закончились, а срач остался. У нас теперь вот такая свалка вдоль обочины. Сказать, что тут всё угажено — ничего не сказать», — возмущается сибирячка.

Она обратилась к ЦУР Новосибирской области с просьбой провести уборку муниципальной территории.