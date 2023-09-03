Астрофотограф из Новосибирска Поляков снял туманность Волчья пещера

Новосибирский фотограф запечатлел туманность на Алтае.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков порадовал своих подписчиков в соцсетях новым кадром звездного неба, который был снят во время фотоэкспедиции на Алтай.

На фотографии запечатлено созвездие Цефея и туманность Волчья пещера, находящаяся на расстоянии 14 тысяч световых лет от Земли. Создание этого кадра заняло у астрофотографа 3,5 часа.

Напомним, в мае в объектив его телескопа попала звезда-супергигант Серп(NGC6888) в созвездии Лебедь, которая находится от Земли на расстоянии в 4700 световых лет. А еще она в 10 раз больше Солнца.

На съемки Алексей Поляков потратил 4 дня. Он отметил, что выбросы звезды сформировали вокруг нее красивую туманность.

Ранее сообщалось, что Поляков снял МКС под Барнаулом.