ГИБДД готовит «сплошные» проверки на дорогах в сентябре

Российских водителей ожидают усиленные проверки на дорогах.

ГИБДД объявила о проведении масштабных проверок на дорогах в нескольких регионах России. В первые выходные осени сотрудники Госавтоинспекции устроят «сплошные проверки» на территориях Пензенской, Смоленской, Рязанской, Самарской областей, Республики Алтай и других регионов страны. Целью мероприятий является поиск пьяных водителей.

В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские будут останавливать все транспортные средства на определенном участке дороги и оценивать состояние каждого водителя. Особое внимание будет уделяться наличию признаков опьянения. Кроме того, в ряде регионов ГИБДД проведет мероприятие «Внимание, дети!», увеличит плотность нарядов ДПС вблизи образовательных учреждений и передвижные комплексы контроля скоростного режима.

В Москве ГИБДД пообещала приблизить к школам посты ДПС в течение недели с 1 сентября. Все меры принимаются для обеспечения безопасности на дорогах и защиты жизни и здоровья участников дорожного движения.

Напомним, под Новосибирском двое пассажиров Honda погибли в ДТП.