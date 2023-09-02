Под Новосибирском двое пассажиров Honda погибли в ДТП

Два пассажира Honda погибли в ДТП с Audi в Новосибирской области.

Вечером 2 сентября в Новосибирской области двое пассажиров Honda погибли в ДТП с Audi. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«33-летняя женщина-водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя хэтчбеком Honda Fit, столкнулась с попутным автомобилем Audi», — говорится в сообщении.

Водитель Honda решила обогнать Audi между Искитимом и Черепаново на участке дороги, где обгон запрещён. В результате ДТП оба автомобиля съехали в правый кювет.

Женщина-водитель получила серьёзные травмы, а двое мужчин-пассажиров погибли на месте.

Напомним, что вечером 2 сентября в Карасукском районе Новосибирской области в результате ДТП погибли 27-летний водитель и 37-летний пассажир ВАЗ-2112.

Ранее в аварию попали три автомобиля: Mazda CX-7, Toyota Probox и Subaru Forester.