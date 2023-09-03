Под Новосибирском без вести пропала пенсионерка 75 лет в красной олимпийке

Пропавшая под Новосибирском пенсионерка не выходит на связь с 3 сентября.

В Новосибирской области без вести пропала 75-летняя женщина Татьяна Васильевна Высокос (Сергеева). Об этом сегодня, в воскресенье, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Местонахождение пенсионерки неизвестно с 3 сентября текущего года. Она является жительницей города Оби Новосибирской области.

Пропавшую описывают как пожилую женщину ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с русо-пепельными волосами и голубыми глазами. В день исчезновения пенсионерка была одета в красную олимпийку, спортивные штаны синего цвета и коричневые туфли.

При этом в поисковом отряде опубликовали фотографию 20-летней давности, добавив, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи. В случае, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Татьяны Васильевны Высокос, просьба незамедлительно сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске завершили поиски пропавшей девочки-подростка.